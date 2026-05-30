Bangladesh, il governo salva il bufalo albino con la chioma alla Trump

Bangladesh, il governo salva il bufalo albino con la chioma alla Donald Trump dal macello: vivrà in uno zoo. L’esemplare di 700 kg è diventato una star sul web

E alla fine è arrivato l’intervento del governo. Il bufalo albino chiamato Donald Trump diventato una star del web “per via della sua straordinaria chioma” che ricorda quella del presidente Usa è stato risparmiato dal macello. L’esemplare di 700 chili sarebbe dovuto essere sacrificato per la festività islamica dell’Eid al-Adha che si è svolta ieri. Come rivela Reuters, “le autorità sono intervenute, citando problemi di sicurezza a seguito di un’impennata di interesse pubblico”.

In Bangladesh, nella fattoria a Narayanganj, appena fuori dalla capitale Dacca, nel mese di maggio si è, infatti, registrato un flusso costante di visitatori arrivati sul posto per vederlo dal vivo.

Il destino di Donald Trump, però, nonostante l’improvvisa popolarità, sembrava segnato. Era stato venduto dal proprietario Ziauddin Mridha a un acquirente che ora verrà rimborsato su ordine del ministro degli Interni Salahuddin Ahmed. Ha, poi, disposto il trasferimento di Donald Trump allo zoo nazionale di Dacca. Il soprannome gli ha salvato la vita.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)