Estrazione Superenalotto 29 maggio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 29/5/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 29 maggio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 86 del 29/5/2026
9-42-44-46-85-90
Numero Jolly
56
Numero Superstar
20
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|10
|€ 14.650,92
|punti 4
|417
|€ 360,17
|punti 3
|16.145
|€ 27,88
|punti 2
|268.862
|€ 5,18
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|1
|€ 36.017,00
|3 stella
|119
|€ 2.788,00
|2 stella
|1.620
|€ 100,00
|1 stella
|10.380
|€ 10,00
|0 stella
|22.945
|€ 5,00