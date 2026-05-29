Estrazione Superenalotto 29 maggio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 29/5/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 29 maggio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 86 del 29/5/2026

9-42-44-46-85-90

Numero Jolly

56

Numero Superstar

20

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 510 14.650,92
punti 4417 360,17
punti 316.145 27,88
punti 2268.862 5,18

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella1 36.017,00
3 stella119 2.788,00
2 stella1.620 100,00
1 stella10.380 10,00
0 stella22.945 5,00