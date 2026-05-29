Blue Origin, il razzo di Bezos espode sulla piattaforma di lancio. Nessun ferito

“Abbiamo riscontrato un’anomalia durante il test di accensione dei motori” dicono dall’azienda

Il razzo New Glenn di Blue Origin, società di Jeff Bezos, è esploso mentre si trovava sulla piattaforma di lancio a Cape Canaveral, in Florida, a causa di “un’anomalia durante il test di accensione”. Non ci sarebbero feriti. L’incidente a un mese di distanza dalla fallita missione dell’azienda di Bezos, per portare un satellite per le comunicazioni nell’orbita corretta.

We can’t afford groceries.

But go off, Queen… 😑 pic.twitter.com/CV3A7EFtYk — Chip Drink (@thejonacosta) May 29, 2026

“Tutto il personale si trova in salvo. È troppo presto per conoscere la causa principale, ma stiamo già lavorando per individuarla. Giornata molto difficile, ma ricostruiremo tutto ciò che necessita di essere ricostruito e torneremo a volare. Ne vale la pena” scrive su X il magnate.

“Abbiamo riscontrato un’anomalia durante il test di accensione dei motori di oggi – ha dichiarato la Blue Origin in un breve comunicato -. Vi forniremo aggiornamenti non appena avremo maggiori informazioni.”