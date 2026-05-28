La prima volta del Crystal Palace, vince la Conference League

Il club inglese ha conquistato il suo primo trofeo europeo battendo in finale gli spagnoli 1-0

La prima del Crystal Palace. Il club inglese ha conquistato il suo primo trofeo europeo vincendo la Conference League. Battuti 1-0 in finale gli spagnoli del Rayo Vallecano grazie a un gol di Mateta nei primi minuti del secondo tempo. Un po’ di Italia e serie A con l’arbitro Maurizio Mariani e con l’ex Lazio Daichi Kamada, ora centrocampista del Crystal Palace, che ha alzato anche lui la Coppa al cielo di Lipsia.

What a moment 🥹 pic.twitter.com/nvB4yVPiIB — Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 27, 2026