Fino al 15 luglio per aderire alla nona edizione del concorso Una biblioteca in ogni scuola

Edizione numero nove per il concorso “Una biblioteca in ogni scuola”, promosso dall’associazione di promozione sociale Birba

Edizione numero nove per il concorso “Una biblioteca in ogni scuola”, promosso dall’associazione di promozione sociale Birba, che premia il progetto di realizzazione o di sviluppo di una biblioteca scolastica gestita da volontari ritenuta meritevole di supporto e di sostegno.

Iscrizioni aperte fino al prossimo 15 luglio. Al vincitore sarà assegnata una selezione di libri del valore di 1000 euro insieme alla consulenza gratuita dell’associazione e a un incontro di formazione sulla letteratura per l’infanzia.

Per partecipare al concorso si dovrà redigere un progetto condiviso con la dirigenza e con gli insegnanti, che renda la biblioteca scolastica un luogo accessibile a tutti gli studenti, vivo e propositivo, con uno o più̀ responsabili che si impegnino a garantirne il servizio affinché lo stesso non si esaurisca nella semplice donazione. La mail alla quale inviare i progetti: concorso@birbachilegge.it

I vincitori, entro un anno dall’assegnazione del premio, dovranno inviare a Birba un breve resoconto dell’attività̀ svolta in biblioteca corredato di foto. Si darà la precedenza a gruppi di volontari che si costituiscano in associazione no-profit e alle biblioteche da realizzare o sviluppare in strutture scolastiche e in zone dove sono scarse le risorse destinate alla promozione della lettura.

La premiazione del progetto vincitore si svolgerà domenica 20 settembre durante la tre giorni di “Birba chi legge” Festa delle storie per bambini e ragazzi che si terrà ad Assisi dal 18 al 20 settembre.

Nel 2025 è stato premiato il progetto “Le pagine sul lago” presentato dall’associazione Cavtha in collaborazione con il Circolo didattico di Magione, che aveva nell’intento quello di rendere la biblioteca scolastica della piccola scuola di paese un luogo ponte con il territorio, dove crescere come comunità con i libri e le storie, a tutte le età.

Ogni anno un nuovo puntino si illumina nella grande mappa degli amici di Birba con i quali immaginare futuro e progettare buone pratiche con i libri sia dentro che fuori la scuola.

Sito ufficiale www.birbachilegge.it

Hashtag ufficiale #iostoconbirba