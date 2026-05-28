Estrazione Superenalotto 28 maggio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 28/5/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 28 maggio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 85 del 28/5/2026
22-33-36-74-78-86
Numero Jolly
81
Numero Superstar
34
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|4
|€ 46.324,95
|punti 4
|448
|€ 421,84
|punti 3
|16.976
|€ 33,48
|punti 2
|282.620
|€ 6,24
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|0
|€ 0,00
|3 stella
|72
|€ 3.348,00
|2 stella
|1.300
|€ 100,00
|1 stella
|8.768
|€ 10,00
|0 stella
|21.983
|€ 5,00