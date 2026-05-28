Estrazione Superenalotto 28 maggio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 28/5/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 28 maggio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 85 del 28/5/2026

22-33-36-74-78-86

Numero Jolly

81

Numero Superstar

34

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 54 46.324,95
punti 4448 421,84
punti 316.976 33,48
punti 2282.620 6,24

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella0 0,00
3 stella72 3.348,00
2 stella1.300 100,00
1 stella8.768 10,00
0 stella21.983 5,00