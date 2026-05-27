Mattarella e Papa Leone al volante della nuova Ferrari Luce

John Elkann, insieme a una delegazione di Ferrari, è stato ricevuto a Castel Gandolfo

Dopo la presentazione davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la nuova Ferrari Luce, ad alimentazione elettrica, è stata presenta anche a Papa Leone XIV, nella residenza di Castel Gandolfo. Entrambi si sono seduti al posto di guida per provare la nuova nata di Maranello.

“È stata una grande emozione e un immenso onore incontrare Sua Santità insieme ai colleghi di Ferrari. Un momento di straordinario valore umano e simbolico, che ispira tutte le persone della nostra azienda a continuare il proprio percorso con passione, responsabilità e fiducia verso il futuro. Un’occasione che resterà per sempre nella nostra memoria e nella storia di Ferrari”, ha commentato Elkann. Nel corso dell’incontro, in segno di omaggio, il presidente ha donato a Prevost il volante dell’auto.

El #Papa ha conocido y “probado” hoy en #Castelgandolfo el nuevo modelo “Ferrari Luce”.

Durante el encuentro, el Presidente John Elkann le ha donado el volante del auto.

📹@Ferrari pic.twitter.com/2dbDn5oUpX — Eva Fernández (@evaenlaradio) May 26, 2026