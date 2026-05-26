Svelata al Quirinale “Luce”, la prima Ferrari elettrica. Quattro porte e cinque sedili

Velocità massima oltre i 310 km/h, potenza a 1.050 cavalli e autonomia oltre i 530 km

Ferrari ha presentato la sua prima auto completamente elettrica. Si chiama Luce, ha 1.050 cavalli, 530 km di autonomia e 122 kWh di batteria. L’auto di Maranello è stata svelata al Palazzo del Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, erano presenti anche John Elkann, Presidente di Ferrari Spa, Piero Ferrari, Vice Presidente di Ferrari Spa e Benedetto Vigna, Amministratore Delegato di Ferrari Spa.

La vettura ha quattro porte e cinque sedili, novità assoluta per il Cavallino

Il modello 4 porte, disegnato da LoveFrom e omologato per cinque persone, costa 550.000 euro e sarà disponibile a fine 2026. L’architettura elettrica, i motori sviluppati internamente e la trasmissione di nuova generazione danno vita a un’impostazione radicalmente inedita, che combina in modo unico le straordinarie prestazioni Ferrari con il lusso dell’abitabilità.

L’abitacolo è la celebrazione di centinaia di elementi distinti, ciascuno studiato con cura meticolosa e trattato come oggetto a sé. Insieme danno vita a un volume unico e armonioso, dove ogni forma è semplificata e razionalizzata per servire l’esperienza di guida. Comandi tattili altamente coinvolgenti sfruttano le migliori caratteristiche del mondo fisico e digitale, combinando eleganti controlli meccanici, pulsanti e selettori con display digitali multifunzionali.

Elkan: “Inauguriamo un capitolo che trasforma la nostra visione in realtà”

“Con Ferrari Luce, ridefiniamo ancora una volta i limiti del possibile. Oggi non presentiamo soltanto una nuova vettura, ma inauguriamo un capitolo che trasforma la nostra visione in realtà, rafforzando la tradizione Ferrari di anticipare e plasmare il futuro. Un simile passo avanti nell’innovazione di prodotto non poteva che nascere da un’innovazione di processo: per questo abbiamo scelto di intraprendere nuove collaborazioni, come quella con LoveFrom per il design”. Così John Elkann, presidente di Ferrari. “Come sempre, la nostra ricerca ed eccellenza ingegneristica – aggiunge Elkann – sono state messe al servizio delle emozioni di guida, senza compromessi. Roma, luogo simbolo della nostra prima vittoria, diventa il punto di partenza per una Ferrari che illumina il futuro e apre nuovi orizzonti”.