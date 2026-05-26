Estrazione Superenalotto 26 maggio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 26/5/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 19 maggio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°84 del 26/5/2026

7-10-35-41-45-61

Numero Jolly

2

Numero Superstar

45

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 513 14.453,24
punti 4497 385,46
punti 321.123 27,28
punti 2357.392 5,00

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella3 38.546,00
3 stella117 2.728,00
2 stella2.058 100,00
1 stella11.718 10,00
0 stella21.949 5,00