Estrazione Superenalotto 26 maggio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 26/5/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 19 maggio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°84 del 26/5/2026
7-10-35-41-45-61
Numero Jolly
2
Numero Superstar
45
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|13
|€ 14.453,24
|punti 4
|497
|€ 385,46
|punti 3
|21.123
|€ 27,28
|punti 2
|357.392
|€ 5,00
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|3
|€ 38.546,00
|3 stella
|117
|€ 2.728,00
|2 stella
|2.058
|€ 100,00
|1 stella
|11.718
|€ 10,00
|0 stella
|21.949
|€ 5,00