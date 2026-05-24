Nicola Mondaini e Mapi Danna a Seminare Idee Festival Città di Prato il 6 giugno

L’uro-andrologo Nicola Mondaini e la scrittrice e podcaster Mapi Danna ospiti della II edizione di Seminare Idee Festival Città di Prato (5-7 giugno)

Il desiderio maschile liberato dalle sovrastrutture sociali e dalla cultura della prestazione che ha trasformato l’intimità in una sfida, si mette in dialogo con il delicato ma inarrestabile desiderio femminile.

Accadrà alla II edizione di Seminare Idee Festival Città di Prato (5-7 giugno) che quest’anno avrà come tema proprio il Desiderio.

Il festival ideato e diretto da Annalisa Fattori e Paola Nobile è promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana e in collaborazione con la Provincia di Prato.



Sabato 6 giugno alle ore 15.30, al Museo del Tessuto, l’andrologo e urologo Nicola Mondaini si confronterà con la scrittrice e podcaster Mapi Danna nell’incontro L’intimità tra performance e relazione.

Da un lato, Nicola Mondaini parlerà del corpo maschile desiderante come di un luogo di cui avere cura con consapevolezza, uno spazio di relazione con sé stessi e con il tempo che cambia, con la potenza che si affievolisce, con la paura di perdere ciò che crediamo definisca il maschile e invece non fa altro che incatenarlo da sempre. Mapi Danna, dall’altro, attraverso l’utilizzo di immagini potenti come quella di Frida Kahlo, che ha trasformato il fuoco dell’amore per Diego Rivera in arte, o il Kiss Bridge, ponte sospeso tra due sponde che non si toccano mai, e ancora i desire path, sentieri tracciati dalla volontà di chi, attraverso il desiderio, cambia le regole del gioco, le sbaraglia, le improvvisa, parlerà del desiderio femminile. Il genere di desiderio che permette di fiorire, che nel contatto con l’altro cambia lo sguardo, la capacità di vedere sé stesse e il proprio corpo. Un dialogo aperto e sincero attraverso il quale desiderio maschile e femminile, si spogliano, un passo alla volta, delle maschere che per secoli li hanno tenuti prigionieri.

Nicola Mondaini (1969), fiorentino, è professore associato di urologia presso l’Università di Catanzaro e docente in diversi Master presso l’Università di Firenze e di Pisa. Ha conseguito una fellowship in chirurgia andrologica presso il King’s College Hospital di Londra. Riconosciuto come uno dei massimi specialisti al mondo di patologie genitali, ha all’attivo 500 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali ed è esperto di Intelligenza artificiale in campo uro-andrologico. Ha pubblicato due libri con Giunti: Vino ed Eros (2009) e Wikipene (2021, tradotto negli Stati Uniti). È tra i protagonisti del videopodcast Fallo! Fa dell’ironia l’arma per spiegare argomenti complessi.

Mapi Danna è scrittrice, podcaster, speaker e formatrice, specialista in human sustainability. Esperta di leadership generativa ed empowerment femminile, è ideatrice del percorso Il potere del riconoscimento, un modello di sviluppo personale, sociale ed economico. TEDx Speaker, è ideatrice e voce dei podcast Scatenate – Libere dalle catene, La parità non può aspettare e Siamo tutti prematuri, dedicati ai temi della libertà, dell’equità e della cura. È autrice e conduttrice dei format televisivi Adesso parlo io, Antifragili, Scatenate Moto GP, Mar d’amore e Persone medicina, docu-serie sulla salute mentale e il potere trasformativo delle relazioni.

Informazioni e programma completo: www.seminareideefestival.it