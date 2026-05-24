Il film drammatico “Fjord” vince la Palma d’Oro al Festival di Cannes

Festival di Cannes, “Fjord” di Cristian Mungiu vince la Palma d’Oro. Il presidente di giuria Park Chan-wook lo ha definito “un film artisticamente sofisticato che parla di tolleranza e rispetto della diversità”

È “Fjord” diretto, sceneggiato e co-prodotto da Cristian Mungiu a vincere la Palma d’Oro alla 79esima edizione del Festival di Cannes. Nell’annunciarlo il presidente di giuria Park Chan-wook lo ha definito “un film artisticamente sofisticato che parla di tolleranza e rispetto della diversità”.

La pellicola – che vede tra i protagonisti Sebastian Stan e Renate Reinsve – racconta la storia della famiglia rumeno-norvergese Gheorghiu che dalla Romania si stabilisce in un villaggio dentro un fiordo. Lì stringe un’amicizia con i vicini, gli Halberg. L’apparente armonia, però, a un certo punto, si incrina.

GLI ALTRI PREMI CONSEGNATI

In corsa c’erano 22 film, nessun italiano. La giuria era composta anche da Diego Céspedes, Isaach de Bankolé, Paul Laverty, Demi Moore, Ruth Negga, Laura Wandel, Stellan Skarsgård e Chloé Zhao.

Tra i premi consegnati durante la serata quello come Miglior attrice vinto ex aequo dalle due protagoniste di “All of a Sudden” di Ryusuke Hamaguchi, Virginie Efira e Tao Okamoto. Ex aequo anche in altri due casi: ai Migliori attori Emmanuel Macchia e Valentin Campagne per “Coward” di Lukas Dhont e nel premio Miglior regia vinto da Javier Calvo e Javier Ambrossi per “La Bola Negra” e da Paweł Pawlikowski per “Fatherland”. Il Premio della giuria è stato vinto da “The dreamed adventure” di Valeska Grisebach. Il Premio Speciale è stato vinto da “Minotaur” di Andreï Zvyagintsev.

Miglior sceneggiatura è andato a “Notre Salut” (Un uomo del suo tempo) di Emmanuel Marre. A Barbra Streisand (assente alla cerimonia a causa di un infortunio) la Palma d’Onore.

IL PREMIO A BARBRA STREISAND

In un videomessaggio inviato e trasmesso dopo l’annuncio, l’artista ha dichiarato: “In un mondo caotico e instabile che sembra frammentarsi sempre di più ogni giorno, è rassicurante vedere i film avvincenti presentati a questo festival da artisti provenienti da molti paesi. Il cinema ha questa magica capacità di unirci, di aprire i nostri cuori e le nostre menti. Ed è proprio questo che celebriamo a Cannes. E sono così orgogliosa di far parte di questa comunità. Quindi grazie mille per questo onore, e lunga vita al cinema!”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)