Estrazione Superenalotto 23 maggio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 23/5/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 23 maggio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°83 del 23/5/2026
14-29-34-57-59-69
Numero Jolly
20
Numero Superstar
16
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|11
|€ 19.436,43
|punti 4
|538
|€ 404,24
|punti 3
|22.958
|€ 28,54
|punti 2
|351.881
|€ 5,78
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|4
|€ 40.424,00
|3 stella
|127
|€ 2.854,00
|2 stella
|1.926
|€ 100,00
|1 stella
|12.544
|€ 10,00
|0 stella
|30.564
|€ 5,00