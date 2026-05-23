Estrazione Superenalotto 23 maggio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 23/5/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 23 maggio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°83 del 23/5/2026

14-29-34-57-59-69

Numero Jolly

20

Numero Superstar

16

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 511 19.436,43
punti 4538 404,24
punti 322.958 28,54
punti 2351.881 5,78

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella4 40.424,00
3 stella127 2.854,00
2 stella1.926 100,00
1 stella12.544 10,00
0 stella30.564 5,00