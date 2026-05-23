Bangladesh, un bufalo albino nuova star dei social: si chiama Donald Trump

Bangladesh, un bufalo albino diventa virale: si chiama Donald Trump. Il soprannome gli è stato dato “per via della sua straordinaria chioma” che ricorda quella del presidente Usa

In Bangladesh c’è una nuova star. Un bufalo albino ha conquistato la notorietà nelle ultime settimane per il suo particolare aspetto e per il nome che gli è stato dato. L’animale, infatti, si chiama Donald Trump, proprio come il presidente degli Stati Uniti. E come il leader americano, Donald si è fatto notare per il suo ciuffo biondo, particolare che ora riempie i social e lo ha reso virale su tutte le piattaforme. Il proprietario è un uomo di 38 anni, Zia Uddin Mridha, che all’Afp ha raccontato come suo fratello abbia suggerito il nome Donald “per via della sua straordinaria chioma”.

Ma il bufalo di 4 anni e di 700 chili non è solo una star sui social. In Bangladesh, nella fattoria a Narayanganj, appena fuori dalla capitale Dacca, nel mese di maggio si è registrato un flusso costante di visitatori arrivati sul posto per vederlo dal vivo.

DONALD SARÀ SACRIFICATO PER LA FESTIVITÀ DELL’EID AL-ADHA

Donald ha, però, i giorni contati. Mridha ha spiegato che il bufalo sarà sacrificato entro pochi giorni, poiché il Bangladesh, a maggioranza musulmana, si sta preparando per l’Eid al-Adha, la “festa del sacrificio” islamica, che si terrà alla fine di questo mese. “Mi mancherà Donald Trump, ma questo è lo spirito fondamentale dell’Eid al-Adha: fare un sacrificio”, ha dichiarato l’uomo all’agenzia.

Secondo Afp, “si prevede che oltre 12 milioni di capi di bestiame, tra cui capre, pecore, mucche e bufali, saranno sacrificati durante questa festività, un’occasione rara per molte famiglie più povere di banchettare con la carne”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)