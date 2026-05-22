Estrazione Superenalotto 22 maggio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 22/5/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 22 maggio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 82 del 22/5/2026
5-17-65-71-83-87
Numero Jolly
50
Numero Superstar
86
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|3
|€ 49.817,35
|punti 4
|511
|€ 299,68
|punti 3
|20.422
|€ 22,48
|punti 2
|306.934
|€ 5,00
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|5
|€ 29.968,00
|3 stella
|52
|€ 2.248,00
|2 stella
|1.129
|€ 100,00
|1 stella
|7.101
|€ 10,00
|0 stella
|15.416
|€ 5,00