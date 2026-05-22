Estrazione Superenalotto 22 maggio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 22/5/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 22 maggio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 82 del 22/5/2026

5-17-65-71-83-87

Numero Jolly

50

Numero Superstar

86

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 53 49.817,35
punti 4511 299,68
punti 320.422 22,48
punti 2306.934 5,00

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella5 29.968,00
3 stella52 2.248,00
2 stella1.129 100,00
1 stella7.101 10,00
0 stella15.416 5,00