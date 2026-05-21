STEM UP Your Future!: studenti protagonisti di un percorso che unisce crisi climatica, scienza e professione

Si è concluso STEM UP Your Future! , il progetto educativo selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale e promosso dalla Fondazione OMD – Osservatorio Meteorologico Milano Duomo ETS. Realizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano, l’Università degli Studi di Milano -Bicocca, la Città Metropolitana di Milano e STMicroelectronics, il progetto ha coinvolto nell’anno scolastico 2025/2026 1.000 studenti, 51 classi e 58 docenti. Cinque gli istituti coinvolti: a Milano il Liceo Scientifico Piero Bottoni, la Scuola Militare Teulié, il Liceo Scientifico Orsoline e l’Istituto Maria Consolatrice; a Monza il Liceo Scientifico Paolo Frisi.

Con circa 400 ore di attività complessive – di cui 160 di PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento – e 160 incontri tra lezioni, laboratori e attività di orientamento, il progetto ha proposto un modello innovativo di didattica, capace di trasformare l’approfondimento della crisi climatica in una leva concreta per avvicinare studenti e studentesse alle discipline STEM e alle professioni del futuro.

DALLA CRISI CLIMATICA ALLE COMPETENZE STEM

Attraverso l’utilizzo delle stazioni meteorologiche installate appositamente nelle scuole e di dati meteorologici reali ricavati proprio grazie a queste stazioni, gli studenti hanno potuto lavorare a partire da fenomeni concreti e vicini alla loro esperienza quotidiana: dagli allagamenti urbani alle ondate di calore, dalle notti tropicali ai consumi energetici. Le stazioni, che resteranno a disposizione degli istituti per almeno tre anni, sono diventate così veri e propri “laboratori diffusi”, capaci di rendere l’apprendimento scientifico più concreto, continuo e interdisciplinare, superando un approccio puramente teorico alla didattica STEM.

Il progetto ha permesso agli studenti di seguire l’intero processo di costruzione del dato scientifico, dalla rilevazione all’analisi fino all’interpretazione, trasformando numeri e grafici in strumenti per leggere e comprendere la realtà che li circonda.

“Prof, quindi questi numeri raccontano davvero quello che succede intorno a noi. E ancora: Prof, ma con Excel si possono fare cose incredibili! Sono due delle frasi che raccontano meglio il senso del progetto: scoprire che i dati possono diventare strumenti per leggere la realtà e interpretare ciò che accade intorno a noi”, racconta una docente coinvolta nel progetto.

Gli allievi hanno avuto anche l’occasione di visitare i laboratori dedicati allo studio delle carote di ghiaccio: un altro momento significativo del percorso formativo, che ha permesso loro di vedere da vicino il lavoro della ricerca scientifica. L’esperienza ha infatti reso evidente come dietro ogni dato scientifico vi sia un processo rigoroso e multidisciplinare fatto di osservazione, metodo, confronto tra discipline e interpretazione, contribuendo a sviluppare una maggiore consapevolezza della complessità dei fenomeni ambientali.