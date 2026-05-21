Estrazione Superenalotto 21 maggio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 21/5/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 21 maggio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 81 del 21/5/2026

1-38-57-58-64-81

Numero Jolly

28

Numero Superstar

50

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+11 590.411,80
punti 54 47.687,11
punti 4392 496,00
punti 316.960 34,49
punti 2301.436 6,02

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella1 49.600,00
3 stella116 3.449,00
2 stella1.476 100,00
1 stella10.007 10,00
0 stella24.077 5,00