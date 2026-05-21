Estrazione Superenalotto 21 maggio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 21/5/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 21 maggio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 81 del 21/5/2026
1-38-57-58-64-81
Numero Jolly
28
Numero Superstar
50
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|1
|€ 590.411,80
|punti 5
|4
|€ 47.687,11
|punti 4
|392
|€ 496,00
|punti 3
|16.960
|€ 34,49
|punti 2
|301.436
|€ 6,02
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|1
|€ 49.600,00
|3 stella
|116
|€ 3.449,00
|2 stella
|1.476
|€ 100,00
|1 stella
|10.007
|€ 10,00
|0 stella
|24.077
|€ 5,00