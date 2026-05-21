BTS: il nuovo concerto in diretta al cinema il 13 giugno

Uno straordinario ritorno a casa per celebrare l’anniversario del debutto della ban che ha trasformato la musica in una comunità globale che unisce milioni di fan

Arriva nelle sale BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN: LIVE VIEWING, un evento cinematografico globale in diretta che porterà nei cinema di tutto il mondo il ritorno dei BTS al Busan Asiad Main Stadium il prossimo 13 giugno: alle ore 11:45 in diretta e alle ore 15:30 in differita.

Dopo l’apertura da record del BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG, le icone del pop mondiale BTS (RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook) tornano nell’iconico stadio per uno straordinario ritorno a casa, segnando la loro prima esibizione nella venue dopo l’ultimo concerto completo come gruppo nel 2022.

Con 85 spettacoli in 34 città, il tour rappresenta la tournée più estesa mai realizzata da un artista coreano. La trasmissione da Busan segna il terzo evento cinematografico live del tour mondiale ‘ARIRANG’, dopo le riuscite dirette da Goyang e Tokyo in aprile. La performance si terrà il 13 giugno, anniversario del debutto dei BTS, aggiungendo un forte valore simbolico proprio nelle settimane in cui il gruppo celebra la propria eredità artistica e il futuro.

I biglietti per l’evento live saranno disponibili da giovedì 28 maggio a partire dalle ore 15.00. Ulteriori informazioni e aggiornamenti sull’evento saranno disponibili su BTSLIVEVIEWING.COM. Gli orari delle proiezioni varieranno a seconda del territorio: in alcune regioni, incluse Nord e Sud America ed Europa, le trasmissioni saranno differite per adattarsi ai fusi orari locali.

Non sono soltanto una band: i BTS sono diventati un simbolo capace di unire milioni di persone in tutto il mondo. Con oltre dieci anni di carriera, record infranti e una community internazionale tra le più attive e fedeli di sempre, il gruppo coreano ha trasformato il rapporto tra artista e pubblico in qualcosa di unico e assolutamente partecipativo.

Intitolato ARIRANG, il tour accompagna il quinto album in studio dei BTS, intrecciando un’esplorazione dell’identità e delle emozioni universali in grado di entrare in risonanza con tutti. Dall’inizio del tour, l’album ha ottenuto un successo globale senza precedenti, debuttando al primo posto della classifica Billboard 200 con 641.000 unità equivalenti vendute, segnando la settimana più importante per un gruppo dal 2014. Inoltre, le 14 tracce dell’album hanno occupato le prime quattordici posizioni della classifica Spotify Global Top 50, mentre ARIRANG è diventato l’album più venduto del 2026 finora, con 3,98 milioni di copie vendute nel primo giorno su tutte le piattaforme e formati. Con il suo spettacolare palco a 360 gradi “in-the-round”, il concerto offre un’esperienza immersiva che mette il pubblico al centro della celebrazione. I fan di tutto il mondo vorranno riunirsi nei cinema per vivere questo momento culturale unico da Busan e condividere sul grande schermo l’energia elettrizzante dei BTS il 13 giugno.

La distribuzione internazionale è a cura di Trafalgar Releasing. In Italia la distribuzione è un’esclusiva di Nexo Studios.

BTS

BTS, acronimo di Bangtan Sonyeondan o “Beyond the Scene”, è una boyband sudcoreana candidata ai GRAMMY che conquista milioni di fan in tutto il mondo dal loro debutto nel giugno 2013. I membri dei BTS sono RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook. Riconosciuti per la loro musica autentica e autoprodotta, le performance di altissimo livello e il profondo legame con i fan, il gruppo ha consolidato un’eredità come icone pop del XXI secolo, stabilendo numerosi record mondiali. Attraverso iniziative come la campagna LOVE MYSELF e il discorso alle Nazioni Unite “Speak Yourself”, il gruppo ha esercitato un’influenza positiva mobilitando milioni di fan nel mondo (chiamati ARMY), ottenuto sei singoli al numero 1 della Billboard Hot 100 dal 2020 e tenuto numerosi concerti sold-out negli stadi internazionali. Nel 2020 sono stati nominati Entertainer of the Year da TIME. BTS sono stati candidati ai GRAMMY cinque volte (63°–65° GRAMMY Awards) e hanno ricevuto numerosi premi prestigiosi come Billboard Music Awards, American Music Awards (Artist of the Year 2021) e MTV Video Music Awards. Pubblicato a marzo 2026, il loro quinto album in studio ARIRANG ha debuttato al primo posto della Billboard 200, mentre il singolo principale “SWIM” ha esordito anch’esso direttamente al n.1. Il gruppo ha successivamente lanciato il ‘BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’’, inaugurando un nuovo potente capitolo che continua a emozionare il pubblico di tutto il mondo.