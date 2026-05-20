SiVinceTutto Superenalotto mercoledì 20 maggio 2026: numeri e quote


I numeri vincenti dell’ultima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, mercoledì 20 maggio 2026: anche stasera sfugge la sestina vincente

sivincetutto superenalotto

Ecco i numeri dell’ultima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, mercoledì 20 maggio 2026. Stasera i sei numeri vincenti non bastano per realizzare il bis e sbancare il jackpot.

Di seguito ecco i numeri estratti. Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale del gioco al seguente link: https://www.sisal.it/sivincetutto.

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto del 20/5/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

1-26-32-61-70-83

Le quote del concorso di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60€ 0,00
punti 55€ 938,49
punti 473€ 155,02
punti 3974€ 51,71
punti 26.290€ 11,38