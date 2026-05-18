Il Giro d’Italia in un Fritto 2026: vince Raimondo Trova

Raimondo Trova, di Bonnie & Clyde – Friggitoria e sfiziosità romane a Milano, ha convinto la giuria del contest Il Giro d’Italia in un Fritto 2026

Raimondo Trova, di Bonnie & Clyde – Friggitoria e sfiziosità romane a Milano, ha convinto la giuria del contest Il Giro d’Italia in un Fritto 2026 classificandosi al 1° posto con In amore vince chi frigge.

L’evento, ideato e promosso da 50 Top Italy in collaborazione con Oleificio Zucchi, si è tenuto a Milano nelle sale di Modus, insegna di riferimento per la pizza cilentana nella città meneghina.

Anna Baccarani, Trade and Marketing Manager Out of Home dell’azienda leader nella produzione di oli per professionisti della ristorazione, sottolinea: “anche quest’anno è stata una grande emozione vedere i giovani all’opera con tanta passione, tanta tenacia e tanto studio del nostro prodotto.

Il Fritturista è un olio di semi di girasole alto oleico, ad alto contenuto di acido oleico con l’aggiunta di antiossidanti naturali, formulazione studiata dai nostri esperti, che ha una maggiore resistenza all’ossidazione a tutto vantaggio della salute dei consumatori e della gestione dei cicli di frittura nelle cucine professionali che fanno grandi numeri. Tutti e tre i finalisti hanno saputo esprimere tecnica e creatività. La nostra azienda è veramente felice e sente il dovere di valorizzare i giovani talenti della ristorazione”.

“Anche questa finale ci ha riservato belle sorprese con tre giovani chef che hanno presentato piatti molto interessanti – sottolineano Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, curatori di 50 Top Italy –. I tre finalisti, con le loro ricette, hanno centrato appieno lo spirito del contest che richiedeva un’interpretazione creativa e golosa della frittura, presentando preparazioni equilibrate, eseguite con capacità gastronomica e per questo golose, usando ingredienti freschi ed una tecnica di frittura ineccepibile, con l’utilizzo dell’olio di qualità Il Fritturista”.

Nel fritto vincitore In amore vince chi frigge, Raimondo Trova ha coniugato le tradizioni gastronomiche di Milano e Roma, rappresentate in una sfera di risotto alla milanese farcita di stracotto di cappello del prete e spolverizzata con gremolada.

Secondi, a pari merito, Andrei Octavian Beta del ristorante Reale, a Castel di Sangro, che ha presentato Cosce di rana fritte con insalata di torrente, e Valerio Stella, in brigata da Mos Restaurant Alghero ad Alghero, che ha partecipato con Cima di rapa in viaggio.