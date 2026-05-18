Grande Fratello Vip, finale al femminile: in quota duello Antonella Elia-Alessandra Mussolini

Alle loro spalle un terzetto pronto a ribaltare i pronostici, formato da Lucia Ilardo, Raimondo Todaro e Raul Dumitras

Terminerà domani, martedì 19 maggio, il Grande Fratello Vip, un’edizione incerta fino alla fine. Sono stati tanti i cambiamenti in vetta alla lavagna vincente nelle ultime settimane, ma alla vigilia della finale i bookmaker prevedono una lotta tutta femminile tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini, entrambe appaiate in vetta – si legge su Agipronews – a quota 3,00 su Better e Beflag.

Alle loro spalle un terzetto “agguerrito”, pronto a ribaltare i pronostici, formato da Lucia Ilardo, Raimondo Todaro e Raul Dumitras, tutti offerti a 7,00. Sale in doppia cifra Adriana Volpe, data a 11,00, mentre gli esperti non danno possibilità a Renato Biancardi, al centro di alcune polemiche anche nell’ultimo weekend, e fissato a 51 volte la posta.