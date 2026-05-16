Estrazione Superenalotto 16 maggio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 16/5/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 16 maggio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°79 del 16/5/2026

7-12-60-69-89-90

Numero Jolly

59

Numero Superstar

36

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 53 73.018,18
punti 41.205 184,84
punti 337.923 17,70
punti 2507.079 5,00

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella1 18.484,00
3 stella130 1.770,00
2 stella2.180 100,00
1 stella12.543 10,00
0 stella25.374 5,00