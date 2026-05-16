Amici, è l’ora della finale. I bookmaker puntano su un ballerino: Alessio favorito su Emiliano

Domani, in prima serata su Canale 5, appuntamento con Maria De Filippi e la finale della venticinquesima edizione del suo talent show Amici
Tutto pronto per il gran finale di Amici 2026. Dopo una semifinale senza nessun eliminato, i riflettori sono ora puntati sull’ultimo atto in programma domenica 17 maggio, data in cui verrà incoronato il vincitore della 25esima edizione del talent show di Maria De Filippi.
Secondo i bookmaker c’è un grande favorito: Alessio. Il talentuoso ballerino del team Pettinelli-Emanuel Lo – si legge su Agipronews – domina i pronostici di Sisal a 1,90, staccando il principale inseguitore, Emiliano, il più giovane ancora in gara, la cui vittoria è invece quotata a 4,50 su Better, anche lui ballerino. Questa supremazia si riflette anche nella sfida tra le due categorie. Gli esperti danni quasi certo che, per il secondo anno consecutivo, sarà un danzatore a sollevare l’ambito trofeo, a 1,40, contro il 2,75 della vittoria di un cantante.
Nonostante i favori del pronostico pendano verso la danza, i cantanti credono alla rimonta. Lorenzo, punta di diamante di Lorella Cuccarini, vede il suo trionfo dato a 6,00. Più staccata un’altra cantante Angie (9,00), stessa quota di Nicola, ballerino del team di Alessandra Celentano. Chiude la lavagna Elena, apprezzata per le sue qualità canore ma ultima a 16 volte la posta.