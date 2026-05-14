Semifinale Grande Fratello, ribaltone in quota: Antonella Elia e Alessandra Mussolini scavalcano Todaro

Netto salto in avanti per l’ultima finalista, Lucia Ilardo, passata in pochi giorni da quota 26,00 a 8,00

Un Grande Fratello Vip incerto fino alla fine. Prima della semifinale in programma domani 15 maggio, per i bookmaker c’è un nuovo cambio in testa alla lavagna vincente: Antonella Elia e Alessandra Mussolini, già qualificate per la finale, tornano di nuovo favorite – riporta Agipronews – su William Hill e Better a 3,00, davanti a Raimondo Todaro, che aveva scalato posizioni fino alla vetta nell’ultima settimana e ora sul podio virtuale a quota 4,00.

Netto salto in avanti per l’ultima finalista, Lucia Ilardo, passata in pochi giorni da quota 26,00 a 8,00, seguita in lavagna da Adriana Volpe e Raul Dumitras a 11,00. Chiudono Francesca Manzini, sempre più al centro delle polemiche nella casa, a 36,00 e Renato Biancardi, uno dei favoriti di inizio edizione, ora ultimo a 51 volte la posta.