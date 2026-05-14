Estrazione Superenalotto 14 maggio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 14/5/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 14 maggio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 77 del 14/5/2026
31-56-72-74-84-85
Numero Jolly
18
Numero Superstar
34
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|1
|€ 596.800,07
|punti 5
|10
|€ 19.281,24
|punti 4
|493
|€ 398,57
|punti 3
|16.060
|€ 36,81
|punti 2
|279.780
|€ 6,56
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|2
|€ 39.857,00
|3 stella
|80
|€ 3.681,00
|2 stella
|1.235
|€ 100,00
|1 stella
|9.349
|€ 10,00
|0 stella
|22.804
|€ 5,00