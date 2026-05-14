Estrazione Superenalotto 14 maggio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 14/5/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 14 maggio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 77 del 14/5/2026

31-56-72-74-84-85

Numero Jolly

18

Numero Superstar

34

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+11 596.800,07
punti 510 19.281,24
punti 4493 398,57
punti 316.060 36,81
punti 2279.780 6,56

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella2 39.857,00
3 stella80 3.681,00
2 stella1.235 100,00
1 stella9.349 10,00
0 stella22.804 5,00