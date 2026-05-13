Eurovision 2026, Sal Da Vinci ancora il più virale. L’Italia sfida la favorita Finlandia

Davanti l’Italia a 11,00, anche Grecia (5,50) e Danimarca (6,00)

Non era in gara, perché l’Italia è già in finale facendo parte dei “fab-four”, ma l’esibizione di Sal Da Vinci nella serata inaugurale dell’Eurovision 2026 ha conquistato il web. Il cantante napoletano ha oltre 3,5 milioni e mezzo di visualizzazioni, nettamente il più cliccato sui social, un bacino che potrebbe riportare l’Italia a vincere la manifestazione dopo 5 anni, opzione – si legge su Agipronews – offerta a 11,00 per gli esperti Better.

In quota comanda sempre la Finlandia, che ha centrato la qualificazione dopo la prima semifinale: il brano “Liekinheitin” è visto vincente a 2,20, ma la coppia Linda Lampenius & Pete Parkkonen ha ottenuto circa la metà delle views ottenute di “Per sempre sì”.

Davanti l’Italia anche Grecia (5,50) e Danimarca (6,00), ma secondo i betting analyst di William Hill regnerà l’equilibrio: una vittoria sul filo del rasoio, con scarto inferiore ai 40 punti finali, si gioca a 2,75.