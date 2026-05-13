Cannes, l’attrice Eye Haïdara apre il festival. Peter Jackson premiato con la Palma d’oro alla carriera

“Queste storie che risuonano dentro di noi, nel profondo del nostro petto, da sole delineano tutta l’umanità. Perché dicono: guarda, ecco come viviamo qui. Ecco cosa proviamo qui. Ecco cosa speriamo qui. Perché non si è trovato nulla di meglio di due ore al buio per imparare a guardare e ad ascoltare gli altri in piena luce.”

La presentazione della giuria

Otto illustri amanti del cinema che compongono la giuria di quest’anno dei Longs Métrages: l’attrice e produttrice americana Demi Moore, l’attrice irlandese-etiope Ruth Negga, la regista e sceneggiatrice belga Laura Wandel, la regista e sceneggiatrice cinese Chloé Zhao, il regista e sceneggiatore cileno Diego Céspedes, l’attore ivoriano-americano Isaach De Bankolé, lo sceneggiatore scozzese Paul Laverty e l’attore svedese Stellan Skarsgård. Infine, il regista, sceneggiatore e produttore sudcoreano Park Chan-wook, che presiede questa giuria internazionale.

Palma d’oro alla carriera al regista Peter Jackson

Poi è stato il turno dell’attore Elijah Wood (Frodo nel “Il Signore degli anelli”) che ha reso omaggio al regista neozelandese Peter Jackson, con il quale ha girato più di nove ore di film. La standing ovation è stata lunga e sentita per Sir Peter Jackson, per il quale la tecnologia non significa nulla se non porta con sé una componente umana. Con tono scherzoso, il regista ha riflettuto sulle sue due precedenti apparizioni a Cannes e sul successo che le ha accompagnate: “Grazie al Festival, è stato inaspettato e quasi miracoloso. Una sorpresa in ogni senso e un immenso onore per me”.

Infine, per chiudere la cerimonia e dare il via a dodici giorni di proiezioni, sono salite sul palco due attrici: Gong Li e Jane Fonda. Una proveniente dall’Oriente, l’altra dall’Occidente, la cinese e l’americana hanno unito le loro voci per celebrare “l’audacia, la libertà e l’impetuoso atto creativo”, dichiarando ufficialmente il 79° Festival di Cannes: “Aperto!”.