Hantavirus, Spallanzani precisa: “Da noi solo i campioni biologici del 25enne calabrese”

Negativo al test il paziente sudafricano in Veneto

Federico Amaretti, marittimo di 25 anni che era a bordo del volo Klm dove si trovava anche la donna morta per hantavirus, ha “sintomi compatibili con il virus” e resta in isolamento. Una nota dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani Irccs precisa: “Al momento è previsto l’arrivo dei soli campioni biologici”.

La sindaca di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), sabato scorso aveva posto in quarantena obbligatoria il 25 anni con un’ordinanza già ma Amaretti, rientrato la sera del 5, era già in isolamento volontario quando ha ricevuto la telefonata della Polizia locale e dell’Asp di Reggio.

Il paziente veneto è negativo

È risultato negativo al test per l’hantavirus il cittadino sudafricano in isolamento fiduciario a Padova. Lo ha reso noto Maria Rosaria Campitiello, direttrice del Dipartimento di Prevenzione del Ministero della Salute, intervenuta a Radio Anch’io su Rai Radio 1. “Non abbiamo predisposto alcuna quarantena obbligatoria. L’isolamento fiduciario è semplicemente un consiglio che gli operatori di sanità pubblica danno al passeggero – ricorda Campitiello – che in quel momento è asintomatico o che potrebbe comunque presentare dei sintomi, per evitare che ci sia una diffusione del virus. Ricordiamo che ad oggi il virus sembra avere una contagiosità sì molto bassa ma soprattutto sembra averla in presenza di sintomi“, conclude.

I casi confermati a livello globale sono 10, comprese le tre vittime.