Hantavirus, quarantena per un 24enne di Torre del Greco e per un 25enne calabrese

Una donna di Firenze in isolamento ma “è asintomatica”

È in quarantena obbligatoria il marittimo 24enne di Torre del Greco, uno dei 4 passeggeri del volo Klm sul quale era salita, per pochi minuti, una donna sudafricana poi morta a causa dell’Hantavirus.

Lo ha disposto il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella che ha firmato un’ordinanza in cui si stabilisce per il giovane un isolamento di 45 giorni. Il nominativo del 24enne è stato comunicato nei giorni scorsi dall’autorità sanitaria dei Paesi Bassi alle regioni di competenza, al fine di attivare una sorveglianza nel “principio di massima cautela”.

Quarantena anche per un uomo in Calabria

La sindaca di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), ha posto in quarantena obbligatoria Federico Amaretti, il marittimo di 25 anni che era a bordo del volo Klm dove si trovava anche la donna morta per Hantavirus. La sindaca Giusy Caminiti ha emesso l’ordinanza già sabato scorso ma Amaretti, rientrato la sera del 5, era già in isolamento volontario quando ha ricevuto la telefonata della Polizia locale e dell’Asp di Reggio. L’uomo dovrà restare in isolamento per 45 giorni. La sindaca lo sente quotidianamente e le sue condizioni sono buone. Amaretti è asintomatico.

Una donna di Firenze in isolamento ma “è asintomatica” e l’Hantavirus “si trasmette solo in presenza di sintomi, quindi lei non contagia altri”, pertanto “già la prossima settimana insieme ai medici, se lei continuasse a non avere alcun sintomo, noi al 95% potremmo dare come positivamente sviluppata l’osservazione che, comunque sia, terminerebbe in ogni caso l’8 giugno”. Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani.