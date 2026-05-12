Estrazione Superenalotto 12 maggio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 12/5/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 12 maggio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°72 del 5/5/2026
2-28-31-57-58-59
Numero Jolly
5
Numero Superstar
2
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|6
|€ 32.488,67
|punti 4
|549
|€ 361,78
|punti 3
|20.513
|€ 29,14
|punti 2
|325.076
|€ 5,71
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|2
|€ 406.108,38
|4 stella
|6
|€ 36.178,00
|3 stella
|149
|€ 2.914,00
|2 stella
|1.777
|€ 100,00
|1 stella
|12.907
|€ 10,00
|0 stella
|25.114
|€ 5,00