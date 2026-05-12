Estrazione Superenalotto 12 maggio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 12/5/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 12 maggio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°72 del 5/5/2026

2-28-31-57-58-59

Numero Jolly

5

Numero Superstar

2

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 56 32.488,67
punti 4549 361,78
punti 320.513 29,14
punti 2325.076 5,71

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella2 406.108,38
4 stella6 36.178,00
3 stella149 2.914,00
2 stella1.777 100,00
1 stella12.907 10,00
0 stella25.114 5,00