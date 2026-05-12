Cannes, questa sera si alza il sipario sul festival del cinema

La rassegna cinematografica durerà fino al 23 maggio. Presidente di giuria Park Chan-wook

Si alza il sipario su Cannes 2026: 12 giorni di anteprime mondiali, che culminano il 23 maggio con l’assegnazione della Palma d’Oro. La 79esima edizione del festival del cinema della Costa Azzurra – che sarà presentata da Eye Haïdara, attrice franco-maliana – ospiterà alcuni dei film più attesi dell’anno, in un susseguirsi di red carpet e prime mondiali di grande richiamo.

Si parte martedì con ‘La Vénus électrique‘ di Pierre Salvadori, film d’apertura fuori concorso del Festival, che in questa edizione non vede film italiani in concorso. Le nuove pellicole del regista polacco Paweł Pawlikowski, dello scrittore e regista giapponese Ryusuke Hamaguchi e dello spagnolo Pedro Almodóvar saranno presentati in anteprima sulla Croisette, dove quest’anno gli studi di Hollywood sono poco presenti. Tra le star attese sul red carpet, Scarlett Johansson, Adam Drive, Rami Malek, Kristen Stewart, Woody Harrelson, Julianne Moore, Léa Seydoux, Vincent Cassel, Cate Blanchett e John Travolta, che debutta come regista con ‘Volo notturno per Los Angeles’.

La giuria

Come già annunciato, la giuria del 79° Festival di Cannes sarà presieduta dal regista, sceneggiatore e produttore sudcoreano Park Chan-wook. Sarà affiancato dall’attrice e produttrice statunitense Demi Moore , dall’attrice e produttrice irlandese-etiope Ruth Negga , dalla regista e sceneggiatrice belga Laura Wandel , dalla regista e sceneggiatrice cinese Chloé Zhao , dal regista e sceneggiatore cileno Diego Céspedes , dall’attore ivoriano-americano Isaach De Bankolé , dallo sceneggiatore scozzese Paul Laverty e dall’attore svedese Stellan Skarsgård .

La Giuria avrà l’onore di assegnare la Palma d’oro a uno dei 22 film in concorso, dopo ” It Was Just an Accident ” di Jafar Panahi , presentato dalla Giuria di Juliette Binoche, nel 2025.

Appuntamento al Festival

Il Festival amplierà le proiezioni della Selezione Ufficiale con dibattiti che vedranno protagonisti importanti figure del cinema contemporaneo.

Quest’anno, la serie prenderà il via con Sir Peter Jackson, il giorno dopo il conferimento della Palma d’Oro onoraria. Anche Cate Blanchett e Tilda Swinton parteciperanno a questi dibattiti, offrendo al pubblico di Cannes tre occasioni speciali per conversazioni esclusive.