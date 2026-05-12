Prato, 23enne accoltellato per difendere una collega: è grave. Due fermati, uno ha 16 anni

Avrebbe cercato di difendere la collega e a quel punto uno dei due uomini ha estratto un coltello e lo ha colpito al cuore

Un ragazzo di 23 anni, intervenuto per difendere una collega all’uscita dal locale in cui lavora nel centro di Prato, è stato aggredito la scorsa notte, ora le sue condizioni sono gravissime. Avrebbe cercato di difendere la collega e a quel punto uno dei due uomini ha estratto un coltello col quale lo ha colpito al cuore.

Due i responsabili fermati: da quanto si apprende, uno dei due sottoposti a fermo di polizia giudiziaria, sarebbe un 16enne italiano, mentre l’altro sarebbe originario di una nazione sudamericana.

Il 23enne, che a causa dell’emorragia era andato in arresto cardiaco, è stato soccorso e rianimato dal personale sanitario del 118 e poi portato all’ospedale Santo Stefano in codice rosso: ora si trova nel reparto di rianimazione in condizioni gravissime.