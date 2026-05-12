A Milano torna “Trofeo PwC – Stile italiano”: auto storiche protagoniste di CityLife

Sabato 16 maggio, dalle ore 17, in Piazza Tre Torri l’esposizione di 20 iconiche vetture d’epoca per la terza edizione dell’evento

PwC Italia rinnova il proprio omaggio al motorismo d’epoca con il ritorno di “Trofeo PwC – Stile italiano”, l’evento dedicato all’eccellenza del design automobilistico italiano che, giunto alla sua terza edizione, si terrà sabato 16 maggio a partire dalle ore 17 nell’area pedonale di CityLife, nello spazio antistante la Torre PwC in Piazza Tre Torri, a Milano.

L’iniziativa si conferma un appuntamento di riferimento per gli appassionati di auto storiche e cultura del design, grazie all’esposizione di 20 vetture d’epoca – dagli anni Cinquanta agli anni Novanta – simbolo dell’estro creativo, della ricerca stilistica e dell’ingegneria che hanno reso celebre il Made in Italy nel mondo.

Le automobili in mostra sono state selezionate in collaborazione con la segreteria del Milano Historic Cars Club e il team Pian Piano Arriviamo, realtà di riferimento in Lombardia nella promozione della cultura automobilistica.

Ospiti d’onore dell’evento saranno i designer Antonio e Adriano Piovano, fratelli gemelli ed ex membri del Centro Stile Fiat di Torino, che dialogheranno con piloti e pubblico, raccontando il dietro le quinte della progettazione automobilistica italiana: dalla nascita di un’idea creativa alle tecniche che hanno contribuito a definire uno stile riconosciuto a livello internazionale.

In occasione dell’evento, i piloti avranno inoltre l’opportunità di visitare l’ultimo piano della Torre PwC, progettata dall’archistar Daniel Libeskind e soprannominata “il Curvo” per la sua iconica forma concava, da cui sarà possibile ammirare Milano da una prospettiva esclusiva. La giornata si concluderà con una cerimonia di premiazione alla presenza di istituzioni e del management di PwC Italia.

Il “Trofeo PwC – Stile italiano” si inserisce nel più ampio impegno di PwC nella valorizzazione delle eccellenze italiane, con particolare attenzione al patrimonio culturale, creativo e industriale del Paese.

Giovanni Andrea Toselli, Presidente e Amministratore Delegato di PwC Italia, ha commentato: “Il Trofeo PwC rende omaggio a uno dei tratti più distintivi della cultura italiana: la capacità di dare forma all’ingegno e trasformarlo in bellezza, valore e identità condivisa. È un’iniziativa aperta alla città di Milano, pensata per favorire incontro e condivisione attorno a un patrimonio che appartiene al Paese e che continua a esprimersi in uno Stile italiano capace di unire creatività, visione e cultura”.