Un’estate “pazza” per Sara Tommasi e Alex So

Sara Tommasi torna sulla scena musicale con un nuovo singolo estivo, Un’estate pazza, realizzato insieme a Alex So

Dopo il successo del videoclip del brano “Sogno d’Oriente”, edito da Novalis Music e capace di superare il milione di visualizzazioni, e l’ottimo riscontro ottenuto con “Soltanto tu”, Sara Tommasi torna sulla scena musicale con un nuovo singolo estivo, realizzato insieme a Alex So.

DJ veneto e direttore artistico di Radio SorRriso TV (gruppo Klasse Uno), Alex So ha incontrato Sara Tommasi a fine febbraio 2026 a Sanremo, durante il Festival di Sanremo. Da quell’incontro nasce “Pazza estate”, un brano coinvolgente dal ritmo reggaeton, scritto da Nicola Ursino e Alex Poloni e interpretato dal duo.

La canzone racconta la leggerezza e l’energia della bella stagione, evocando il desiderio di innamorarsi e lasciarsi andare alla passione e alla spensieratezza che solo il sole e il mare sanno regalare.

A supporto del singolo è stato realizzato un videoclip vivace e ricco di colori, in cui Sara Tommasi ha scelto di indossare un autentico costume anni ’60 appartenuto alla sua amata nonna, aggiungendo così un tocco personale ed emozionale al progetto.

Il videoclip è stato prodotto da DL Production di Cesena, con la regia di Davide Legni e il management di Antonio Orso, anche marito della Tommasi.

“Pazza estate” è prodotta da Novalis Edizioni Musicali.

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=6aEOOwVZ4yU

Sito Sara: www.saratommasi.net

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