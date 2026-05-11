A “Elisir” oggi su Rai 3 gastrite e frattura dello scafoide

La gastrite è un’infiammazione della mucosa dello stomaco che può avere diverse cause. Come si cura? Quali farmaci bisogna assumere per affrontare questo problema nel modo più efficace? Nella nuova puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda lunedì 11 maggio alle 10.50 su Rai 3, approfondisce l’argomento Sara Massironi, professore associato di Gastroenterologia all’Università Vita e Salute San Raffaele di Milano e responsabile del Servizio di Endoscopia del Policlinico San Pietro di Ponte San Pietro, Bergamo.

A seguire, nello spazio “È vero che?”, si cercherà di fare chiarezza sulle verità e i luoghi comuni che riguardano l’esposizione degli occhi alla luce solare. Ne parlerà in studio il professor Marco Pileri, direttore dell’Unità Dipartimentale di Chirurgia Vitreoretinica presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma.

Infine, nella rubrica “Abc della salute” si parlerà della frattura dello scafoide, una lesione del polso piuttosto frequente. Come si fa a diagnosticarla subito, senza confonderla con una semplice distorsione articolare? E come si guarisce evitando di incorrere in complicanze? Risponde in studio dottor Rocco De Vitis, dirigente medico presso la Uoc di Ortopedia e Chirurgia della Mano del Policlinico Gemelli di Roma.