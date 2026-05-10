Collezione Nordic Bath JYSK: portaoggetti e portagioie, teli mare e un poncho a righe

Il paesaggio costiero ispira la nuova collezione Nordic Bath di JYSK, che unisce un’estetica estiva a proposte funzionali, ideali per bagni di dimensioni ridotte o da portare con sé in riva al mare

Con l’avvicinarsi dell’estate, molti non vedono l’ora di tornare sulle dorate spiagge sabbiose e di ritrovare il ritmo rilassante delle onde.

Il paesaggio costiero ispira la nuova collezione Nordic Bath di JYSK, che unisce un’estetica estiva a proposte funzionali, ideali per bagni di dimensioni ridotte o da portare con sé in riva al mare.

È caratterizzata da tonalità terrose e sabbiose, morbidi motivi ondulati e pratiche soluzioni: “La nuova collezione Nordic Bath è stata selezionata puntando su texture morbide, calde tonalità estive ed elementi accoglienti capaci di rinnovare qualsiasi bagno classico. Ogni articolo ha una funzione pratica per rendere la routine quotidiana semplice e accessibile”, afferma Rikke Blæsild, Range & Design Manager di JYSK.

Organizzazione quotidiana

Lo spazio nelle case vacanza o nelle abitazioni più piccole è spesso limitato, rendendo le soluzioni per organizzare al meglio gli spazi indispensabili.

Le ciotoline FLYGSFORS a forma di fiore e STUGUN a forma di conchiglia sono perfette per tenere in ordine anelli e altri piccoli accessori, mentre la struttura ad albero porta-gioielli in metallo cromato SJUNTORP consente di tenere i propri bijoux preferiti sempre a portata di mano. Per gli anelli invece LEKERYD in gres porcellanato in una calda tonalità marrone.

Per i viaggi, il portagioie in velluto a coste TORNELILLA offre un modo elegante per proteggere e trasportare i propri accessori grazie ai comodi scomparti. Si abbina nei colori alle trousse KARLSBORG, disponibili nelle colorazioni sabbia e prugna polverosa. Comodo lo specchio portatile, dalla struttura autoportante in acciaio beige, SKURUP.

Per chi ha bisogno di ancora più spazio, il cestino portaoggetti KORSBERGA è la soluzione ideale grazie ai suoi dettagli decorativi smerlati, per un tocco romantico. Si abbina al cestino, anch’esso in carta intrecciata VARTOFTA, che porta nel bagno texture naturali e un tocco di calore.

Motivi ondulati per la spiaggia

Linee ondulate sono presenti anche sugli asciugamani da spiaggia HASSELFORS, in cotone, disponibili nelle colorazioni sabbia, prugna polverosa e vaniglia. L’asciugamano KVILSSFORS in 100% cotone, morbido e molto assorbente, double-face disponibile in diversi colori, propone tonalità simili in un elegante disegno a righe che richiama i classici hotel sul mare e le soleggiate giornate in spiaggia.

Per gli amanti del nuoto, oltre ad una serie di accappatoi, la collezione Nordic Bath include anche il poncho beige a righe con cappuccio taglia unica SJULSMARK e le ciabatte LIATORP nei colori sabbia e vaniglia, comode e pratiche sia per l’uso in interni che all’aperto.

Un’estetica ispirata alla pietra

La collezione valorizza inoltre la serie KUNGSBACKA, che comprende dispenser di sapone, portaspazzolino, vassoio e porta-scopino. Con una raffinata finitura effetto marmo, la serie introduce nel bagno un tocco ricercato dall’aspetto pietroso di grande tendenza.

JYSK: il design accessibile per ogni bagno italiano

La nuova collezione Nordic Bath di JYSK, insieme al resto del rinnovato assortimento bagno, è già disponibile nei 112 negozi in Italia e online.