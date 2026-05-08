Giro d’Italia, prima Maglia Rosa per il francese Paul Magnier

Magnier, l’astro nascente del ciclismo francese

La prima tappa del Giro d’Italia ha avuto un finale elettrizzante: ha vinto Paul Magnier (Soudal-QuickStep) in riva al Mar Nero anticipando, in una volata condizionata anche da una caduta all’interno dell’ultimo chilometro, Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM) e Ethan Vernon (NSN). Il grande favorito di giornata, Jonathan Milan (Lidl-Trek), perde il suo treno nel convulso finale e non riesce ad andare oltre il 4° posto.

“Sono molto emozionato e orgoglioso della mia performance e di quella del team. È un’occasione importante per noi, che celebriamo la partnership con Castelli e con una maglia speciale. Adesso la cambierò con quella Rosa. Nel finale volevamo stare davanti il più possibile per evitare cadute, Jasper Stuyven ha fatto un lavoro eccellente in fase di preparazione allo sprint. È la prima volta che riesco a battere campioni come Milan, sento di aver compiuto uno step importante per la mia carriera. Ho già vestito la Maglia Rosa al Giro Next Gen, adesso tocca al Giro dei “grandi”. Sarà bellissimo domani!” ha dichiarato Maglia Rosa Paul Magnier