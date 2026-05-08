Giro d’Italia 2026, al via oggi dalla Bulgaria. Prima tappa di 147 km

Si parte alle 14, da Nessebar, cittadina patrimonio UNESCO, e si arriva a Burgas

Muscoli caldi, è finalmente tempo di Giro d’Italia 2026. La macchina organizzativa è in Bulgaria già da qualche giorno, e il Mar Nero si fa Rosa per l’occasione. Si parte oggi alle 14, da Nessebar, cittadina patrimonio UNESCO, e si arriva a Burgas dopo 147 km.

Per il Giro si tratta della 16ª partenza dall’estero spalmate in 12 Paesi diversi, e la Bulgaria è il 22° Paese che ospita una tappa della Corsa Rosa. Sarà una giornata storica, che culminerà con una probabile volata sulle rive del Mar Nero e l’assegnazione della prima Maglia Rosa del Giro 109.

I favoriti

Il grande favorito è Jonathan Milan (Lidl-Trek), che sogna di indossare la prima Maglia Rosa di questa edizione del Giro. Per il friulano non mancheranno però gli avversari, compresi alcuni che in passato sono già riusciti a batterlo, come Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM), Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) e Matteo Malucelli (XDS Astana).

Occhio poi alla freschezza dei giovani Paul Magnier (Soudal-QuickStep) e Arnaud De Lie (Lotto Intermarché), anche se quest’ultimo pare sia stato colpito da una gastroenterite proprio alla vigilia della Corsa Rosa, e poi l’esperienza di Kaden Groves (Alpecin-PremierTech) e Ethan Vernon (NSN).