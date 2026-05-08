Estrazione Superenalotto 8 maggio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 8/5/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 8 maggio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 74 del 8/5/2026

8-16-41-47-51-90

Numero Jolly

82

Numero Superstar

69

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 56 25.057,14
punti 4565 272,61
punti 321.037 21,95
punti 2310.451 5,00

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella3 27.261,00
3 stella108 2.195,00
2 stella1.891 100,00
1 stella11.817 10,00
0 stella24.101 5,00