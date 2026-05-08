Estrazione Superenalotto 8 maggio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 8/5/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 8 maggio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 74 del 8/5/2026
8-16-41-47-51-90
Numero Jolly
82
Numero Superstar
69
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|6
|€ 25.057,14
|punti 4
|565
|€ 272,61
|punti 3
|21.037
|€ 21,95
|punti 2
|310.451
|€ 5,00
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|3
|€ 27.261,00
|3 stella
|108
|€ 2.195,00
|2 stella
|1.891
|€ 100,00
|1 stella
|11.817
|€ 10,00
|0 stella
|24.101
|€ 5,00