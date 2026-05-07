Grande Fratello, ribaltone: Todaro supera Antonella Elia e Alessandra Mussolini e vola verso la vittoria

Scala posizioni anche Raul Dumitras, sceso da 25,00 a 8,00, con Adriana Volpe offerta a 11,00

Sembrava un Grande Fratello Vip tutto al femminile, invece nelle ultime ore c’è stato un ribaltone in quota che ha portato Raimondo Todaro in cima alla lavagna vincente.

Crolla infatti la quota del successo del ballerino, passato in due settimane da 9,00 a 2,75 su Goldbet e Better, seguito in quota dalle due grandi rivali – e già finaliste – di questa edizione, Antonella Elia e Alessandra Mussolini appaiate a 3,50.

Scala posizioni anche Raul Dumitras, sceso da 25,00 a 8,00, con Adriana Volpe offerta a 11,00. Poche speranze per Francesca Manzini, sempre più al centro delle polemiche, offerta a 26,00 come Lucia Ilardo, mentre chiudono le preferenze dei bookmaker Marco Berry e Renato Biancardi a 51,00.