Estrazione Superenalotto 7 maggio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 7/5/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 7 maggio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 73 del 7/5/2026

1-34-48-66-69-73

Numero Jolly

75

Numero Superstar

58

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 52 97.033,26
punti 4450 439,44
punti 320.662 28,80
punti 2337.347 5,47

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella1 43.944,00
3 stella88 2.880,00
2 stella1.428 100,00
1 stella10.300 10,00
0 stella23.587 5,00