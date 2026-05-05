Estrazione Superenalotto 5 maggio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 5/5/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 5 maggio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°72 del 5/5/2026
24-34-45-55-81-87
Numero Jolly
23
Numero Superstar
52
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|6
|€ 27.637,08
|punti 4
|460
|€ 368,49
|punti 3
|16.001
|€ 31,81
|punti 2
|259.972
|€ 6,07
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|2
|€ 36.849,00
|3 stella
|90
|€ 3.181,00
|2 stella
|1.745
|€ 100,00
|1 stella
|10.140
|€ 10,00
|0 stella
|23.935
|€ 5,00