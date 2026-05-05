Estrazione Superenalotto 5 maggio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 5/5/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 5 maggio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°72 del 5/5/2026

24-34-45-55-81-87

Numero Jolly

23

Numero Superstar

52

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 56 27.637,08
punti 4460 368,49
punti 316.001 31,81
punti 2259.972 6,07

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella2 36.849,00
3 stella90 3.181,00
2 stella1.745 100,00
1 stella10.140 10,00
0 stella23.935 5,00