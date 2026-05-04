Estrazione Superenalotto 4 maggio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 4/5/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, lunedì 4 maggio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°71 del 4/5/2026

3-14-31-46-61-63

Numero Jolly

75

Numero Superstar

24

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 53 45.862,79
punti 4354 399,07
punti 315.755 26,84
punti 2242.553 5,40

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella3 39.907,00
3 stella90 2.684,00
2 stella1.251 100,00
1 stella9.032 10,00
0 stella19.889 5,00