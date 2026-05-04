Estrazione Superenalotto 4 maggio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 4/5/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, lunedì 4 maggio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°71 del 4/5/2026
3-14-31-46-61-63
Numero Jolly
75
Numero Superstar
24
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|3
|€ 45.862,79
|punti 4
|354
|€ 399,07
|punti 3
|15.755
|€ 26,84
|punti 2
|242.553
|€ 5,40
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|3
|€ 39.907,00
|3 stella
|90
|€ 2.684,00
|2 stella
|1.251
|€ 100,00
|1 stella
|9.032
|€ 10,00
|0 stella
|19.889
|€ 5,00