Estrazione Superenalotto 2 maggio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 2/5/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 2 maggio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 70 del 2/5/2026
7-58-60-79-84-86
Numero Jolly
2
Numero Superstar
19
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|9
|€ 24.920,95
|punti 4
|564
|€ 404,20
|punti 3
|22.338
|€ 30,76
|punti 2
|369.619
|€ 5,77
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|2
|€ 40.420,00
|3 stella
|223
|€ 3.076,00
|2 stella
|5.158
|€ 100,00
|1 stella
|33.341
|€ 10,00
|0 stella
|73.151
|€ 5,00