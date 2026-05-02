Estrazione Superenalotto 2 maggio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 2/5/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 2 maggio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 70 del 2/5/2026

7-58-60-79-84-86

Numero Jolly

2

Numero Superstar

19

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 59 24.920,95
punti 4564 404,20
punti 322.338 30,76
punti 2369.619 5,77

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella2 40.420,00
3 stella223 3.076,00
2 stella5.158 100,00
1 stella33.341 10,00
0 stella73.151 5,00