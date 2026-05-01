Via la barba: l’attore Can Yaman cambia look

Can Yaman cambia look e si mostra senza barba: “Come si diventa un personaggio”. L’attore turco ha stupito i fan pubblicando un video in cui si rasa completamente per ragioni lavorative
Cambio look per Can Yaman. L’attore turco ha stupito i fan pubblicando un video in cui si rasa completamente la barba: ormai suo segno distintivo. “Come si diventa un personaggio”, ha scritto su Instagram spiegando che la scelta abbia fondamenta lavorative.
Dopo aver conquistato tutti nei panni di Sandokan e girato una nuova serie in Spagna, Il labirinto delle farfalle, il 36enne si appresta a una nuova avventura: la sit-com Bro, prodotta da Lux Vide. Nelle sue storie Yaman condivide altri scatti in cui la trasformazione è evidente. I fan, però, apprezzano comunque e – tra i commenti – sono solo complimenti.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)