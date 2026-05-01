Roberto Baggio apre un profilo su TikTok e fa subito il pieno di follower

Roberto Baggio sbarca su TikTok: il primo video è un palleggio con finale a sorpresa. La clip dell’ex calciatore è subito diventata virale raccogliendo migliaia di like e commenti

Roberto Baggio sbarca su TikTok e fa il pieno di like, followers e commenti. In poche ore, il primo video pubblicato dall’ex calciatore italiano – così si definisce lui nella bio – è diventato virale, rimbalzando da un profilo all’altro.

“Il Divin Codino” – sempre come scritto dal 59enne sul suo profilo – esordisce con una clip in cui palleggia all’aperto, ma sul finale arriva la sorpresa. Fuori dall’inquadratura, dove finisce il pallone, si sente il rumore dei vetri che si rompono. Baggio, però, non si scompone e, guardando in camera, dice: “Da oggi ci sono anche io su TikTok”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)