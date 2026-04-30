Estrazione Superenalotto 30 aprile 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 30/4/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 30 aprile 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 69 del 30/4/2026

6-7-15-44-52-58

Numero Jolly

40

Numero Superstar

16

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 59 23.184,16
punti 4772 274,79
punti 328.974 22,06
punti 2452.416 5,00

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella6 27.479,00
3 stella192 2.206,00
2 stella2.506 100,00
1 stella14.866 10,00
0 stella27.541 5,00