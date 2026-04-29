L’attesa è finita: “Il diavolo veste Prada 2” è da oggi nelle sale. Miranda e Andy vi aspettano

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano nelle strade alla moda di New York e negli uffici di Runway Magazine

Dopo tanta attesa oggi è uscito al cinema il secondo capitolo de “Il diavolo veste Prada” diretto da Davide Frankel.

A quasi vent’anni di distanza dai loro ruoli iconici di Miranda, Andy, Emily e Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano nelle strade alla moda di New York e negli eleganti uffici di Runway Magazine nell’attesissimo sequel del fenomeno del 2006 che ha definito una generazione.

Il film riunisce il cast principale originale con il regista David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna, e introduce una serie di nuovi personaggi, tra cui Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, BJ Novak e Conrad Ricamora. Anche Tracie Thoms e Tibor Feldman riprendono i loro ruoli di “Lily” e “Irv” dal primo film. “Il diavolo veste Prada 2” è prodotto da Wendy Finerman e i produttori esecutivi sono Michael Bederman, Karen Rosenfelt e McKenna.