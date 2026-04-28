Estrazione Superenalotto 28 aprile 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 28/4/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 28 aprile 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°68 del 28/4/2026
29-42-43-47-57-60
Numero Jolly
27
Numero Superstar
30
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|4
|€ 39.697,37
|punti 4
|282
|€ 575,44
|punti 3
|13.581
|€ 35,88
|punti 2
|225.168
|€ 6,71
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|0
|€ 0,00
|3 stella
|80
|€ 3.588,00
|2 stella
|1.097
|€ 100,00
|1 stella
|8.590
|€ 10,00
|0 stella
|21.583
|€ 5,00