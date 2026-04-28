Estrazione Superenalotto 28 aprile 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 28/4/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 28 aprile 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°68 del 28/4/2026

29-42-43-47-57-60

Numero Jolly

27

Numero Superstar

30

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 54 39.697,37
punti 4282 575,44
punti 313.581 35,88
punti 2225.168 6,71

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella0 0,00
3 stella80 3.588,00
2 stella1.097 100,00
1 stella8.590 10,00
0 stella21.583 5,00