Rapporto ONU/UE: 266 milioni di persone hanno subito livelli elevati di insicurezza alimentare

La fame acuta è raddoppiata nell’ultimo decennio, con due carestie dichiarate lo scorso anno per la prima volta nella storia del rapporto

I livelli di insicurezza alimentare acuta e malnutrizione rimangono allarmanti e profondamente radicati, con crisi sempre più concentrate in un gruppo ristretto di paesi, secondo il Rapporto globale sulle crisi alimentari (GRFC) 2026, pubblicato oggi da un’alleanza internazionale. Giunto alla sua decima edizione, il GRFC mostra che la fame acuta è raddoppiata nell’ultimo decennio, con due carestie dichiarate lo scorso anno per la prima volta nella storia del rapporto.

Il rapporto della Rete Globale contro le Crisi Alimentari rivela che l‘insicurezza alimentare acuta rimane altamente concentrata. Dieci paesi — Afghanistan, Bangladesh, Repubblica Democratica del Congo, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Sud Sudan, Sudan, Repubblica Araba Siriana e Yemen — rappresentavano i due terzi di tutte le persone che affrontano livelli elevati di fame acuta. Afghanistan, Sud Sudan, Sudan e Yemen hanno vissuto le crisi alimentari più gravi sia in termini di diffusione che di numero assoluto di persone che affrontano livelli elevati di insicurezza alimentare acuta.

All’estremità più grave della scala, nel 2025 il sistema di classificazione integrata delle fasi di sicurezza alimentare (IPC) ha individuato una situazione di carestia nel Governatorato di Gaza e in alcune zone del Sudan. È la prima volta, da quando il GRFC ha iniziato a pubblicare i propri rapporti, che la carestia viene confermata in due contesti distinti nello stesso anno. Ciò segnala un forte aggravamento delle forme più estreme di fame e malnutrizione, causato principalmente dai conflitti e dalle limitazioni all’accesso umanitario e aggravato dagli sfollamenti forzati.

In totale, nel 2025, 266 milioni di persone in 47 paesi/territori hanno subito livelli elevati di insicurezza alimentare acuta, rappresentando quasi il 23% della popolazione analizzata – una percentuale leggermente superiore a quella del 2024 e quasi il doppio di quella registrata nel 2016. Nel 2025, la gravità dell’insicurezza alimentare acuta è stata la seconda più alta mai registrata, con la percentuale di persone che hanno dovuto affrontare la fame estrema che è rimasta a uno dei livelli più critici osservati negli ultimi vent’anni. Il numero di persone che hanno dovuto affrontare una fame catastrofica (Fase 5 dell’IPC) è nove volte superiore a quello del 2016.

Allo stesso tempo, la malnutrizione acuta rimane una preoccupazione critica e crescente. Solo nel 2025, 35,5 milioni di bambini erano colpiti da malnutrizione acuta, di cui quasi 10 milioni in condizioni di malnutrizione acuta grave. Quasi la metà dei contesti di crisi alimentare ha dovuto affrontare anche crisi nutrizionali, a causa degli effetti combinati di diete inadeguate, carico di malattie e interruzioni dei servizi essenziali. Nei contesti più gravi, tra cui Gaza, Myanmar, Sud Sudan e Sudan, questi shock combinati hanno portato a livelli estremi di malnutrizione e a un elevato rischio di mortalità.

Inoltre, gli sfollamenti forzati hanno continuato ad aggravare l’insicurezza alimentare. Nel 2025, oltre 85 milioni di persone sono state costrette a sfollare in contesti di crisi alimentare, tra cui sfollati interni, richiedenti asilo e rifugiati; le persone costrette a fuggire hanno costantemente dovuto affrontare livelli di fame acuta più elevati rispetto alle comunità ospitanti.

“I conflitti rimangono la causa principale dell’insicurezza alimentare acuta e della malnutrizione per milioni di persone in tutto il mondo, con una vera e propria carestia che è scoppiata in due aree colpite da conflitti nello stesso anno — uno sviluppo senza precedenti”, ha affermato il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres nella prefazione al rapporto. «Questo rapporto è un appello all’azione che esorta i leader mondiali a trovare la volontà politica di aumentare rapidamente gli investimenti negli aiuti salvavita e a lavorare per porre fine ai conflitti che infliggono tanta sofferenza a così tante persone».

«I milioni di bambini sull’orlo della fame devono rappresentare un campanello d’allarme per il mondo. Nel 2025, oltre 35 milioni di bambini in 23 paesi erano ancora colpiti da malnutrizione acuta, con quasi 10 milioni che soffrivano di malnutrizione acuta grave. Non si tratta di scarsità di cibo, ma della mancanza di volontà politica di garantire che i bambini di tutto il mondo abbiano accesso all’alimentazione di base, all’acqua potabile e ai servizi essenziali di cui dipendono per sopravvivere e crescere. In un mondo di abbondanza, non c’è motivo per cui un bambino debba soffrire o morire a causa della malnutrizione», ha dichiarato Catherine Russell, Direttrice generale dell’UNICEF.

Le prospettive per il 2026 rimangono cupe: guardando al futuro, il rapporto avverte che nel 2026 livelli gravi di insicurezza alimentare acuta rimarranno critici in numerosi contesti. I conflitti in corso, la variabilità climatica e l’incertezza economica globale — compresi i rischi per i mercati alimentari — potrebbero mantenere invariate o aggravare le condizioni in molti paesi.

In particolare, sebbene una valutazione completa sia prematura, l’escalation del conflitto in Medio Oriente – oltre a causare ulteriori sfollamenti in una regione che ospita già milioni di persone costrette a sfollare e rimpatriati – espone i paesi/territori con crisi alimentari a rischi sia diretti che indiretti di interruzioni del mercato agroalimentare globale.

Le implicazioni immediate per la sicurezza alimentare sono principalmente regionali, data la dipendenza del Medio Oriente dalle importazioni alimentari, ma stanno avendo un impatto immediato sul potere d’acquisto delle comunità già vulnerabili a causa dell’aumento dei costi energetici e logistici. Allo stesso tempo, i paesi del Golfo sono importanti esportatori di energia e fertilizzanti, e le continue interruzioni dei trasporti potrebbero creare rischi di ricaduta più ampi per i mercati agroalimentari globali, avverte il rapporto.

Il calo dei finanziamenti minaccia la capacità di risposta: una delle principali preoccupazioni evidenziate nel rapporto di quest’anno è il forte calo dei finanziamenti destinati alle crisi alimentari nel settore umanitario e dello sviluppo. I fondi destinati alle risposte alle crisi alimentari, alla sicurezza alimentare e alla nutrizione sono scesi a livelli che non si registravano da quasi un decennio, limitando la capacità dei governi e degli attori umanitari di intervenire in modo efficace. Anche la raccolta dei dati ne ha risentito, con un numero minore di paesi in grado di fornire stime affidabili e disaggregate in materia di sicurezza alimentare e nutrizione.

Gravi lacune nei dati: l’apparente calo del numero di persone che affrontano alti livelli di grave insicurezza alimentare è in gran parte dovuto alla minore disponibilità di dati piuttosto che a un reale miglioramento. Il GRFC 2026 registra il numero più basso di paesi con dati conformi ai requisiti tecnici degli ultimi dieci anni. Nel 2025, 18 paesi e territori non disponevano di dati comparabili, tra cui diverse aree colpite da gravi crisi come il Burkina Faso, la Repubblica del Congo e l’Etiopia, che da sole contavano oltre 27 milioni di persone in condizioni di grave insicurezza alimentare bisognose di assistenza urgente nel 2024. Ciò si riflette nel numero totale di persone che affrontano una grave insicurezza alimentare, come indicato nel rapporto. Sebbene questo numero sia inferiore a quello riportato nel rapporto dello scorso anno, non riflette necessariamente un miglioramento delle condizioni di sicurezza alimentare, ma piuttosto l’assenza e la mancanza di accesso a dati affidabili.

Appello all’azione: la Rete globale contro le crisi alimentari sottolinea che le crisi alimentari e nutrizionali non sono più shock temporanei, ma fenomeni persistenti, prevedibili e sempre più concentrati in contesti di crisi prolungata.

Per affrontarle è necessario potenziare un’azione sostenuta e coordinata che riduca i bisogni umanitari, rafforzi la resilienza e affronti le cause profonde. I governi, i donatori,le istituzioni finanziarie internazionali e i partner devono aumentare gli investimenti in sistemi agroalimentari resilienti, nell’adattamento climatico, nei mezzi di sussistenza rurali e nelle opportunità economiche inclusive, rafforzando al contempo i sistemi di allerta precoce e consentendo un’azione preventiva. Prevenire le conseguenze più gravi, tra cui la carestia, dipende anche dalla garanzia di un accesso umanitario sicuro, dal rispetto del diritto internazionale umanitario e dal rafforzamento dell’impegno politico ad affrontare la fame causata dai conflitti.

Link al rapporto: https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/86067cbb-9396-4e7d-8d19-e60ad00d2f73/content