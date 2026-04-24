Estrazione Superenalotto 24 aprile 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 24/4/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 24 aprile 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 66 del 24/4/2026

6-13-33-37-68-82

Numero Jolly

56

Numero Superstar

20

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 53 51.982,76
punti 4478 333,54
punti 318.901 25,32
punti 2296.615 5,00

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella0 0,00
3 stella97 2.532,00
2 stella1.659 100,00
1 stella11.260 10,00
0 stella24.769 5,00