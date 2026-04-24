Estrazione Superenalotto 24 aprile 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 24/4/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 24 aprile 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 66 del 24/4/2026
6-13-33-37-68-82
Numero Jolly
56
Numero Superstar
20
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|3
|€ 51.982,76
|punti 4
|478
|€ 333,54
|punti 3
|18.901
|€ 25,32
|punti 2
|296.615
|€ 5,00
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|0
|€ 0,00
|3 stella
|97
|€ 2.532,00
|2 stella
|1.659
|€ 100,00
|1 stella
|11.260
|€ 10,00
|0 stella
|24.769
|€ 5,00